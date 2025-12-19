  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе мужчину подозревают в убийстве знакомого
Сегодня, 16:03
173
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе мужчину подозревают в убийстве знакомого

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ.

В Приморском районе Петербурга мужчина 1987 года рождения подозревается в убийстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Злоумышленник позвонил полицейским ночью 3 января. По словам местного жителя, в квартире дома по Долгоозерной улице у них со знакомым произошел конфликт, и он избил его руками, ногами и ножкой от стула. В какой-то момент потерпевший перестал подавать признаки жизни. Нетрезвого агрессора, ранее судимого за кражу, доставили в отдел для выяснения обстоятельств. 

Ранее на Piter.TV: задержан петербуржец, напавший на отчима с ножом на улице Кржижановского. Потерпевший оказал активное сопротивление, и его госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии