Задержан петербуржец, напавший на отчима с ножом на улице Кржижановского
Сегодня, 13:25
Потерпевший оказал активное сопротивление, и его госпитализировали в больницу.

В Петербурге следователи Невского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, рассказали в СК РФ. 

Нетрезвый фигурант 1 января, находясь в квартире дома по улице Кржижановского, в ходе конфликта ударил отчима ножом не менее двух раз. Потерпевший оказал активное сопротивление, и его госпитализировали в больницу. 

Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина из Коммунара подозревается в убийстве сожительницы. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: покушение на убийство, улица кржижановского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

