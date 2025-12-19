Задержан петербуржец, напавший на отчима с ножом на улице Кржижановского

Потерпевший оказал активное сопротивление, и его госпитализировали в больницу.

В Петербурге следователи Невского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, рассказали в СК РФ.

Нетрезвый фигурант 1 января, находясь в квартире дома по улице Кржижановского, в ходе конфликта ударил отчима ножом не менее двух раз. Потерпевший оказал активное сопротивление, и его госпитализировали в больницу.

Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина из Коммунара подозревается в убийстве сожительницы. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу