Нетрезвый мужчина из Коммунара подозревается в убийстве сожительницы

В Гатчинском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 52-летнего жителя Коммунара. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие утверждает, что 2 января нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире, в ходе конфликта напал на 47-летнюю сожительницу. Он нанес не менее 10 ударов неустановленным предметом. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Следственные действия продолжаются.

