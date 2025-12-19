  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвый мужчина из Коммунара подозревается в убийстве сожительницы
Сегодня, 11:20
170
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвый мужчина из Коммунара подозревается в убийстве сожительницы

0 0

Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте.

В Гатчинском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 52-летнего жителя Коммунара. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Следствие утверждает, что 2 января нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире, в ходе конфликта напал на 47-летнюю сожительницу. Он нанес не менее 10 ударов неустановленным предметом. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте. 

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Следственные действия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина попытался поджечь квартиру на Гражданском проспекте по заданию через мессенджер. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: коммунар, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии