Стали известны подробности падения мужчины с Литейного моста

В Петербурге двое мужчин сбросили местного жителя с Литейного моста на проезжую часть набережной Кутузова. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Пострадавший оказался в Мариинской больнице 8 апреля с кататравмой, тяжелой сочетанной травмой головы, груди, таза и конечностей. Предварительно, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.
В тот же день по подозрению в совершении этого преступления на улице Чехова задержали 42-летнего и 51-летнего мужчин. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что все трое – рецидивисты. Один из подозреваемых был судим 11 раз, другой – пять раз. А у потерпевшего 12 судимостей.
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Фото: Piter.TV
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