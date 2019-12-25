Стали известны подробности падения мужчины с Литейного моста

Предварительно, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

В Петербурге двое мужчин сбросили местного жителя с Литейного моста на проезжую часть набережной Кутузова. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавший оказался в Мариинской больнице 8 апреля с кататравмой, тяжелой сочетанной травмой головы, груди, таза и конечностей. Предварительно, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления на улице Чехова задержали 42-летнего и 51-летнего мужчин. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что все трое – рецидивисты. Один из подозреваемых был судим 11 раз, другой – пять раз. А у потерпевшего 12 судимостей.

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Фото: Piter.TV