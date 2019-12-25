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Стали известны подробности падения мужчины с Литейного моста
Сегодня, 8:17
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Стали известны подробности падения мужчины с Литейного моста

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Предварительно, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

В Петербурге двое мужчин сбросили местного жителя с Литейного моста на проезжую часть набережной Кутузова. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пострадавший оказался в Мариинской больнице 8 апреля с кататравмой, тяжелой сочетанной травмой головы, груди, таза и конечностей. Предварительно, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. 

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления на улице Чехова задержали 42-летнего и 51-летнего мужчин. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Отмечается, что все трое – рецидивисты. Один из подозреваемых был судим 11 раз, другой – пять раз. А у потерпевшего 12 судимостей. 

Ранее на Piter.TV: толпа устроила бои без правил у ТРЦ "Галерея". 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, литейный мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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