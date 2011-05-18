Мужчина упал в тоннель Литейного моста в результате драки с прохожим

Он получил серьезные травмы, однако остался жив.

Петербуржец сорвался с Литейного моста прямо на проезжую часть в тоннеле под переправой. Предположительно, все произошло в результате драки с прохожим, – сообщают в Telegram-канале "Mash на Мойке".

По данным журналистов, конфликт двух мужчин начался еще в общественном транспорте недалеко от места падения. Джентльмены покинули транспорт, поругались, а потом – переместились на Литейный мост, где и затеяли драку.

По предварительным данным, один из драчунов сорвался вниз с моста на проезжую часть. Он получил серьезные травмы, но остался жив.

Ранее мы писали, что водитель каршерингового Kia Rio погиб в ДТП на Левашовском шоссе. Он столкнулся с припаркованным прицепом автомобиля Scania. В самом грузовике в это время отдыхал его водитель. В результате столкновения обе машины загорелись. Легковушка сгорела дотла. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на месте летальной аварии.

Фото: Telegram / Mash на Мойке