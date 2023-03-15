Водитель каршерингового Kia Rio погиб в ДТП на Левашовском шоссе

Полиция проводит проверку на месте аварии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на месте летального ДТП, которое имело место сегодня в 17:35 на Левашовском шоссе, у дома №3. Об этом сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

В МВД установили, что водитель каршеринга Kia Rio, двигаясь по Левашовскому шоссе от поселка Горская в сторону Левашово, совершил наезд на обочину и столкнулся с припаркованным прицепом автомобиля Scania. В грузовике в это время отдыхал его водитель. В результате столкновения обе машины загорелись.

Водитель легковушки скончался на месте инцидента. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали, что трагедия с батискафом в Египте унесла жизни трех жителей Ленобласти. В Выборге состоялись похороны погибших в аварии с батискафом "Синдбад" в Египте. Близкие простились с Людмилой Гордеевой, ее дочерью и сыном. Похороны мужу погибшей помогли организовать в администрации города.

Фото: МВД Санкт-Петербурга