Трагедия с батискафом в Египте унесла жизни трех жителей Ленобласти

В Выборге простились с Людмилой Гордеевой и двумя ее детьми.

В Выборге состоялись похороны погибших в аварии с батискафом "Синдбад" в Египте. Близкие простились с Людмилой Гордеевой, ее дочерью и сыном. По данным издания "КП-Петербург", выживший в происшествии муж попросил у местной администрации помощи в организации похорон.

Напомним, что на батискафе "Синдбад" катали пассажиров в районе коралловых рифов рядом с курортом Хургада. По невыясненным причинам подводная лодка с россиянами на борту пошла на дно. Всего было шесть погибших. Людмила Гордеева – учительница музыки из Ленобласти. Во время аварии также погибли ее старшая дочь и один из сыновей-близнецов. Второй сын и муж Гордеевой выжили.

Как сообщает журналистский источник, на прощании с погибшими были только близкие им люди. Муж обратился за помощью к администрации, потому что сам был не в силах организовать похороны. Он на связи с местными чиновниками. В мэрии утверждают, что если ему понадобится помощь, мужчине ее окажут.

Ранее мы также писали, что на месте пожара в селе Шум нашли тела мужчины и женщины.

Фото: Социальные сети Гордеевых