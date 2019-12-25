В администрации Выборга подтвердили гибель трех жителей города во время ЧП в Хургаде

Администрация Выборгского района ищет родственников семьи – будет оказана вся необходимая помощь.

Администрация Выборгского муниципального района официально подтвердила гибель трёх жителей Выборга во время ЧП, которое произошло 27 марта в Хургаде.

В батискафе, потерпевшем 27 марта крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли. Отец и один из сыновей в настоящий момент находятся в больнице.



Администрация Выборгского района ищет родственников семьи – будет оказана вся необходимая помощь. Контактный телефон для родственников Гордеевых: +7 921 977-73-91 (Ольга Андреевна).



Администрация приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Фото: сайт sindbadsubmarines.com