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В администрации Выборга подтвердили гибель трех жителей города во время ЧП в Хургаде
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В администрации Выборга подтвердили гибель трех жителей города во время ЧП в Хургаде

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Администрация Выборгского района ищет родственников семьи – будет оказана вся необходимая помощь.

Администрация Выборгского муниципального района официально подтвердила гибель трёх жителей Выборга во время ЧП, которое произошло 27 марта в Хургаде. 

В батискафе, потерпевшем 27 марта крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли. Отец и один из сыновей в настоящий момент находятся в больнице. 
 
Администрация Выборгского района ищет родственников семьи – будет оказана вся необходимая помощь. Контактный телефон для родственников Гордеевых: +7 921 977-73-91 (Ольга Андреевна). 
 
Администрация приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Фото: сайт sindbadsubmarines.com

Теги: батискаф, гибель, хургада
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Мировые новости, Картина дня,

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