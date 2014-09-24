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Три жителя Ленобласти погибли в затонувшем батискафе в Хургаде
Сегодня, 10:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Три жителя Ленобласти погибли в затонувшем батискафе в Хургаде

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По данным Генконсульства России в Хургаде, утром 27 марта батискаф "Синдбад" с 45 туристами на борту потерпел крушение в километре от берега.

Три жителя Ленобласти погибли в затонувшем батискафе в Хургаде. Они приехали на курорт из Выборга – возможно, это была семья – сообщила "Фонтанка". 

По официальным данным Генконсульства России в Хургаде, утром 27 марта батискаф "Синдбад" с 45 туристами на борту потерпел крушение в километре от берега. Судно с туристами отправилось на подводную экскурсию. Туристы должны были осмотреть коралловый риф.

Погибли шесть россиян, в том числе двое детей. На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений.

Фото: сайт sindbadsubmarines.com

Теги: батискаф синдбад, египет, хургада
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости Ленинградской области,

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