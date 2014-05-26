На месте пожара в селе Шум нашли тела мужчины и женщины

Предположительная причина происшествия – неисправность электрической проводки.

В Кировском районе проводят проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины после пожара. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Погибли мужчина 1955 года рождения и женщина 1965 года рождения. Их трупы нашли на месте возгорания в доме в селе Шум. Предположительная причина происшествия – неисправность электрической проводки.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования.

Ранее мы сообщили о том, что стали известны подробности квартирного пожара на Детской улице. Огонь охватил комнату и коридор на площади 20 "квадратов" в "трешке" 8 апреля. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали с ожогами и отравлением смесью дымов.

Фото: Piter.TV