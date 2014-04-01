Толпа устроила бои без правил у ТРЦ "Галерея"

Участники собрались в круг, привлекая внимание большого числа зрителей.

Вечером 30 марта возле торгового центра "Галерея" на Лиговском проспекте в Петербурге произошла массовая драка среди молодежи. Как сообщает Mash на Мойке, участники собрались в круг, привлекая внимание большого числа зрителей.

Судя по видео с места инцидента, конфликт начался между двумя молодыми людьми, один из которых был без рубашки. Позже к ним присоединился еще один человек, который нанес удар обнажённому юноше и сбил его на землю. Толпа попыталась вмешаться и прекратить драку.

На другой видеозаписи видно, как к потасовке присоединяются еще два участника. Наблюдатели продолжали следить за происходящим.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке