Гибель заключенного в Обуховской колонии в результате драки стала уголовным делом

Подозреваемому предъявили обвинение, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ после смертельного избиения в Исправительной колонии №6 УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, 30-летний осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью нанес второму 38-летнему заключенному множественные удары в области головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений мужчина скончался в медсанчасти.

Подозреваемому предъявили обвинение, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Погибшего судили по ч. 4 ст. 134 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица).

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении сбросившего мужчину с Литейного моста возбудили уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу