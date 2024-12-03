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Гибель заключенного в Обуховской колонии в результате драки стала уголовным делом
Сегодня, 14:48
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Гибель заключенного в Обуховской колонии в результате драки стала уголовным делом

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Подозреваемому предъявили обвинение, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ после смертельного избиения в Исправительной колонии №6 УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

Напомним, 30-летний осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью нанес второму 38-летнему заключенному множественные удары в области головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений мужчина скончался в медсанчасти. 

Подозреваемому предъявили обвинение, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Погибшего судили по ч. 4 ст. 134 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица). 

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении сбросившего мужчину с Литейного моста возбудили уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: обуховская колония, смертельное избиение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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