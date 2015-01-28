В петербургском сквере мужчина избил до смерти знакомого

Потерпевший не обратился за медицинской помощью и скончался в квартире.

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении местного жителя. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Днем 27 июля 53-летний злоумышленник, находясь в сквере у реки Новой, избил знакомого в области головы и туловища. Потерпевший не обратился за медицинской помощью и скончался в квартире.

Фигуранту предъявили обвинение, в ходе допроса он признал свою вину. Следователь намерен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что жительницу Ленобласти будут судить за организацию нападений и убийство из-за личного конфликта.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу