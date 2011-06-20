Жительницу Ленобласти будут судить за организацию нападений и убийство из-за личного конфликта

Заместитель прокурора Ленобласти утвердил обвинительное заключение.

Во Всеволожский городской суд направлено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Ленинградской области, которую обвиняют в убийстве и двух эпизодах организации нападений на женщину, с которой у неё был личный конфликт. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемая за денежное вознаграждение наняла исполнителя, который поджидал потерпевшую в подъезде дома и несколько раз ударил её монтировкой. Женщина получила травмы средней тяжести. Через некоторое время обвиняемая вновь обратилась к тому же исполнителю – на этот раз удары по голове металлической трубой нанесли тяжкий вред здоровью.

Позже, решив устранить потерпевшую самостоятельно, обвиняемая, как установило следствие, подстерегла женщину у её квартиры в Кудрово. Дождавшись выхода, выстрелила в неё дважды — в голову и туловище. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Следствие квалифицировало действия обвиняемой по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию умышленного причинения вреда здоровью, незаконное хранение оружия и умышленное убийство.

Заместитель прокурора Ленобласти утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Следком завел дело о покушении на убийство после стрельбы из лука в Петербурге.

Фото: Piter.tv