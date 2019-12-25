В отношении сбросившего мужчину с Литейного моста возбудили уголовное дело

К совершению преступления причастны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 42 лет и 51 года.

Сбросивший мужчину с Литейного моста в Петербурге в ходе конфликта стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет 10 апреля 78.ru.

Напомним, инцидент произошел 8 апреля. К совершению преступления причастны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 42 лет и 51 года. Между ними случилась ссора, переросшая в драку. Пострадавшего госпитализировали в больницу с кататравмой, тяжелой сочетанной травмой головы, груди, таза и конечностей.

Злоумышленников поймали на улице Чехова, все трое являются рецидивистами. Заведено дело по статье о покушении на убийство, младший отправлен в СИЗО.

Ранее мы сообщили о том, что в Обуховской колонии произошла смертельная драка. Участниками перепалки стали мужчины в возрасте 30 и 38 лет. Погиб старший из них.

Фото: Piter.TV