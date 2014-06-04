По итогам задержаний изъято 356 мин, 1,5 тыс. гранат и более 250 кг взрывчатых веществ.

ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников. Кадры предоставили в ЦОС силового ведомства.

В опубликованном заявлении отмечается, что сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли противоправную деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны. Их подозревают в причастности к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

По итогам задержаний правоохранители изъяли 356 мин, 1,5 тыс. гранат и более 250 кг взрывчатых веществ. Мероприятия прошли по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Хакасии, Забайкальском крае, Архангельской области и других регионах страны. Также в ФСБ отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности продолжается.

Ранее мы сообщали, что ФСБ пресекла контрабанду кокаина на 20 млрд рублей через порт Петербурга.

Видео: ЦОС ФСБ России