Рассекречены документы об убийстве нацистами пациентов Кащенко под Ленинградом

По указанию немецкого командования сотрудники больницы им. Кащенко и их пособник за один день, 20 ноября 1941 года, отравили около 850 человек.

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило архивные материалы уголовного дела о массовом убийстве пациентов психиатрической больницы им. П.П. Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документам следствия и приговору Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года, семеро сотрудников больницы и один их пособник из числа местных жителей по указанию немецких оккупационных властей — коменданта района майора Шперлинга и капитана Хегера — согласились участвовать в умерщвлении душевнобольных. 20 ноября 1941 года путём введения смертельных инъекций были убиты около 850 человек.

В публикуемых материалах содержатся шокирующие детали. После захвата больницы в усадьбе Сиворицы в августе 1941 года немцы разместили 1300 пациентов в корпусе, рассчитанном на 200 человек, создали антисанитарные условия и морили их голодом, выдавая по 100 граммов хлеба в сутки, а затем и вовсе прекратив выдачу. К ноябрю от голода умерло около 200 человек, после чего было принято решение об отравлении.

По оценке судмедэксперта, больные могли быть отравлены комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжёлых металлов. Смерть наступала в течение трёх часов после инъекции. Следствие выяснило, что тела умерщвлённых были закопаны в противотанковом рву у деревни Ручьи. Позже, в сентябре-октябре 1943 года, оккупанты эксгумировали и сожгли останки, привлекая для этой работы пленных красноармейцев, которых по завершении работы также сожгли заживо.

Врачи Людмила Степанова, Фелиция Горлицина, санитар Владимир Татищев, помощник завхоза Петр Петров, смотритель зданий Владимир Кудряшов и бывший красноармеец Петр Богомолов были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества. Медсёстры Ядвига Ракович и Эмилия Полякова получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей с поражением в политических правах.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник