Силуанов: налог на игорный бизнес может принести порядка 300 млрд рублей за три года

В Минфине призвали увеличить налоговую нагрузку на отрасль с высокими финансовыми оборотами.

Налог на прибыль от игорного бизнеса может принести государству в федеральный бюджет порядка 300 миллиардов рублей за три года. Соответствующее заявление в интервью для новостного агентства "ТАСС" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Эксперт из кабинета министров объяснил, что введение налога на прибыль таких организаций, а также налога на игорный бизнес в размере пяти процентов от принятых ставок для букмейкерских контор позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат отраслевых компаний. Минфин планирует изменить ситуацию, при которой предприятия при высоких оборотах имеют низкую налоговую отдачу.

По предварительным подсчетам, введение данных мер может принести федеральному бюджету от налога на прибыль букмейкерских контор около 17 млрд рублей за три года. Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем.

Фото: Вконтакте / Московский экономический форум