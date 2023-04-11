В Польше цена дизельного топлива превысила самые пессимистические прогнозы

Ранее национальное правительство Польши сообщало о намерении снизить НДС на топливо с 23 до 8 процентов.

Стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС), расположенных на польской территории, поднялась до 9 злотых за один литр (около 2,4 американских доллара). Соответствующими статистическими данными с читателями поделились местные журналисты из новостного портала dziennik.pl. Иностранные эксперты указали, что показатель значительно ухудшился по сравнению с прогнозами, которые давали аналитики топливного рынка страны. Ранее специалисты считали, что цена за один литр дизельного топлива не будет превышать отметки в 8,75 злотых (около 2,35 американских доллара).

Дополнительный рост наблюдается в ценах на бензин и сжиженный природный газ. Стоимость бензина А-95 к утру понедельника, 30 марта поднялась до 7,15 злотых за 1 литр. А 4 марта средняя стоимость бензина этой марки составляла в Польше 6,6 злотых за 1 литр. СПГ подорожал с 2,8 злотых до 3,82 злотых. Также известно, что 26 марта в европейской стране был поставлен исторический рекорд по стоимости дизельного топлива. В тот день стоимость одного литра составляла 8,69 злотых.

