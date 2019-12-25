Силуанов: снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем

Минфин рассказал о работе правительства по пресечению преступных схем для МСП.

Снижение порога доходов с 60 до 10 миллионов рублей для уплаты бизнесом НДС (налога на добавленную стоимость) необходимо для пресечения властями криминальных схем, а не для сбора дополнительных денежных средств. Соответствующее заявление в интервью для новостного агентства "ТАСС" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов.

Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры - борьба с дроблением бизнеса, соответственно, - с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что профильное ведомство из федерального правительства предлагает снизить порог выручки предприятий малого и среднего бизнеса на "упрощенке" для перехода к уплате НДС с 60 до 10 миллионов рублей. Такая законодательная инициатива содержится в новом бюджетном пакете законопроектов, которые министерство по финансам внесло на рассмотрение коллегам. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года (в период с 2026 по 2028 года) является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение военных потребностей страны, ее безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей в срок до 2030 года.

Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%.

Фото: YouTube / Совет Федерации