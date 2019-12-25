Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%

Антон Силуанов рассказал об ожиданиях от работы ЦБ РФ по денежно-кредитной политике.

Российское министерство по финансам при подготовке государственного бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка Центрального Банка России будет в районе 12-13 процентов. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Антон Силуанов, выступая перед журналистами газеты "Известия" на Московском финансовом форуме (МФФ) в 2025 году. Эксперт заметил, что заложенный диапазон - только промежуточное значение.

Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики", в котором присутствует несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: задача бюджета на следующие три года - "размягчить" ДКП.

Фото: Правительство России