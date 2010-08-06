Глава Минфина РФ сообщил о том, что внешние экономические угрозы не должны влиять на государство.

Задача государственного бюджета на следующие три года "размягчить" денежно-кредитную политику. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме (МФФ) в 2025 году. Эксперт заметил, что вопросы стимулирования или охлаждения экономики относятся в первую очередь к финансовым властям страны. Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в следующем году достигнет уровня в 22 процента, хотя ранее в стране фиксировался и 50-процентный показатель.

Когда мы докладывали президенту о бюджетной политике на три года, то как раз задача была такая, чтобы бюджет помог размягчить ДКП сегодняшнюю. Ведь два инструмента, влияющие на финансы, - это бюджет и банки, через ставку и черед бюджетный импульс. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

По мнению главы профильного ведомства из федерального правительства, устойчивость бюджета равняется устойчивости финансов, а устойчивость финансов при этом равняется базовым основаниям для экономического роста и роста благосостояния местного населения.

Силуанов заявил, что нужно быть скромнее в желаниях.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум