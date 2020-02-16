По его словам, это является условием обеспечения финансовой стабильности.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно быть скромнее в желаниях. Об этом он рассказал на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.

Силуанов ответил на вопрос, что надо делать бюджету в нынешних условиях. По его словам, скромность в желаниях является условием обеспечения финансовой стабильности. Он также призвал координировать бюджетную политику с денежно-кредитной. Глава Минфина добавил, что бюджет "серьезно штормит", а на государственную казну должно возлагаться меньше "непредсказуемых рисков".

Ранее Силуанов назвал бюджет на 2025 год "достаточно жестким".

Фото: minfin.gov.ru