В 2027 году финансовая нагрузка на украинский бюджет увеличится.

Один день конфликта с Москвой в 2026 году обходится государственному бюджету Украины в 266 миллионов долларов. Соответствующие сведения опубликовали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой данные от министерства по финансам киевского режима. В СМИ проанализировали данные и уточнили, что в текущем году в общей сложности соседняя с Россией страна выделит из своего бюджета на содержание Вооруженных сил Украины 4,37 триллиона гривен. Этот показатель эквивалентен 97,1 миллиарду американских долларов. В эту общую сумму заложены заработные платы военнослужащим, а также закупка вооружения и техники, резервные денежные средства на непредвиденные траты и прочие расходы.

В 2027 году финансовая нагрузка на украинский национальный бюджет продолжит расти. Законопроектом местные власти предусматривают увеличение оборонных расходов до 108,6 миллиарда долларов. Речь идет о том, что при принятии документа стоимость одного дня вооруженного конфликта для для Украины увеличится до 297,5 миллионов долларов.

МВФ ждет от Киева около $1 млрд до конца года при рекордном госдолге.

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