Украина должна погасить задолженность по механизму расширенного кредитования.

Киевский режим должен выплатить Международному валютному фонду около миллиарда долларов до конца года при рекордном государственном долге. Такие сведения следуют из внутренних документов МВФ, которые изучили журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ пояснили, что по установленному графику пятого октября украинские власти обязаны передать 61,2 миллиона единиц SDR (или почти 83 миллиона американских долларов) в качестве погашения существующей задолженности в рамках механизма расширенного кредитования страны. Также еще 251 миллион долларов МВФ ждал от страны в сентябре 2026 года.

Напомним, что в текущем году МВФ рассчитывает получить от властей с Банковой улицы около 959,4 миллиона долларов в качестве погашения украинской задолженности. В России заметили, что на 31 августа государственный внешний и внутренний долг Украины обновил свой исторический максимум. Показатель достиг отметки в 215,55 миллиарда долларов.

МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе.

Фото: pxhere.com