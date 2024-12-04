По его словам, дефицит бюджета в следующем году составит 1% ВВП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал бюджет на 2025 год "достаточно жестким". Об этом он заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, двумя составными частями, которые делают деньги в экономике, являются кредит и бюджет. Силуанов отметил, что при формировании бюджета необходимо быть "предельно внимательным". Также глава Минфина заявил, что дефицит бюджета в следующем году составит 1% ВВП и сбалансирован на первичном уровне.

В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать. Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем – это инфляция. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Ранее Силуанов высказался против регулирования курса рубля.

Видео: Telegram / ТАСС