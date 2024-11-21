Силуанов высказался против регулирования курса рубля

Глава Минфина России рассказал о столпах в экономике страны.

Российское правительство не должно регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование — основа и столп государственной денежно-кредитной политики. Соответствующее заявление журналистке Наиле Аскер-заде с телеканала "Россия-1" сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник добавил, что курс отечественной валюты устанавливается властями, исходя из спроса и предложения. При регулировании курса рубля со стороны властей произойдут перекосы в стоимостных показателях, а также в самом формировании денежно-кредитной политики. Эксперт указал, что в истории страны подобные перекосы уже происходили.

И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр выразил уверенность в том, что курсообразование должно оставаться рыночным. Такое решение Антон Силуанов счел залогом для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнес-индустрии. Антон Силуанов отметил, что иностранная валюта нужна не всем гражданам, так как в России существуют другие хорошие инструменты для вложения рублей.

Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие, может быть, вложения в иностранных валютах. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В профильном ведомстве уточнили, что если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то ему будет лучше вложиться в рублевые инструменты или хранить средства в отечественной валюте. Антон Силуанов отметил, что сегодня доходность по этим параметрам наблюдается весьма высокая.

Силуанов назвал самые выгодные средства накопления денег.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian