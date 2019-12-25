В России предложили распространить прогрессивный НДФЛ на пассивные доходы

Законопроект одобрен в первом чтении Госдумы России.

Государственная дума России от 29 октября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий включение пассивных доходов граждан страны в основную налоговую базу по НДФЛ. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента федеральным правительством в рамках бюджетного пакета. Инициатива предполагает введение ряда налоговых новаций. Изменения призваны повысить устойчивость бюджетной системы.

В настоящее время пассивные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения и прочее) облагаются по ставкам 13–15 процентов. Законодатели предлагают применять ставки 13–22 процентов по общей прогрессивной шкале.

Ранее министерство по финансам уточняло, что данная мера затронет не более шести процентов населения (порядка четырех миллионов граждан). А ставки для денежного довольствия участников специальной военной операции (СВО) и северных надбавок останутся на уровне 13–15 процентов. Также для вкладов россиян сохранится необлагаемый порог в один миллион рублей, скорректированный на ставку Центрального банка России.

В ГД предложили возвращать часть НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребенком.

Фото: Piter.tv