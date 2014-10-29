Силуанов назвал самые выгодные средства накопления денег

Глава Минфина РФ указал на хорошую доходность от ценных бумаг.

Депозиты в российских банках и покупка отечественных государственных облигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в среду. Эксперт уточнил, что профильное ведомство выпускает бумаги с хорошим уровнем доходности.

Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов призвал молодежь попробовать себя на фондовом рынке.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU