Силуанов назвал самые выгодные средства накопления денег

Депозиты в российских банках и покупка отечественных государственных облигаций являются сегодня самыми выгодными средствами для того, чтобы вложить свои сбережения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в среду. Эксперт уточнил, что профильное ведомство выпускает бумаги с хорошим уровнем доходности.
Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Силуанов призвал молодежь попробовать себя на фондовом рынке.
Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU
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