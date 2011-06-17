Глава Минфина РФ дал рекомендации молодому поколению.

Российский министр по финансам Антон Силуанов призвал молодежь попробовать себя на фондовом рынке, а также задуматься о программе долгосрочных сбережений. Соответствующее заявление сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил перед аудиторией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые". Он подчеркнул, что сейчас на этом "можно хорошо зарабатывать". Для государства же это формирует основу дл независимой финансовой структуры.

Попробуйте. Это будет очень интересно. Если вы часть своих денег, не надо большие деньги, попробуйте себя в фондовом рынке. Я вас уверяю, у вас будет другое мировоззрение о том, что такое эффективно, а что неэффективное. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Мы деньги из-под подушек - как раньше их большая часть людей хранила - направляем на рынок. Эти деньги работают для тех, кто их вложил, проценты приносит. А сейчас такое время, что можно хорошо зарабатывать на этом. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU