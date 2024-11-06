Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций

Глава Минфина РФ не считает крипту хорошим методом для получения быстрой прибыли.

Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, однако рассматривать их как инструмент для инвестиций не стоит. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил перед аудиторией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые". Он подчеркнул в ходе лекции Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития", что в стране теперь легализован майнинг, однако прежде всего криптовалюта используется для осуществления вешних расчетов. Такое решение со стороны правительства позволяет экспортерами и импортерам обойти санкционное давление со стороны коллективного Запада. Антон Силуанов заметил, что в текущих обстоятельствах и условиях данная мера оправдана.

Некоторые рассматривают криптовалюту как источник быстрых денег. Не советую. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов предупредил о последствиях избытка денег в экономике.

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