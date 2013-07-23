Силуанов предупредил о последствиях избытка денег в экономике

Глава Минфина РФ рассказал о стремлении властей снизить инфляцию.

Российский министр по финансам Антон Силуанов предупредил о последствиях избытка денежных средств в экономической системе страны. По словам чиновника, это приведет к высокой инфляции. Соответствующее заявление эксперт сделал перед аудиторией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые". Он подчеркнул, что профильное ведомство в правительстве делает все необходимое для того, чтобы снизить уровень инфляции. Сейчас показатель характеризуется как стабильный, но стране нужен более низкий уровень инфляции.

Сделаем больше денег, будет больше инфляция. Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно. Напечатаем и будем хорошо жить. Такое не проходит. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проводится с четвертого ноября. Ключевыми площадками мероприятия являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск и Якутск.

Силуанов назвал крепкую экономику залогом сильного государства.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU