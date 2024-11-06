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Силуанов назвал крепкую экономику залогом сильного государства

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Глава Минфина РФ рассказал о борьбе с недружественными странами.

Российский министр по финансам Антон Силуанов назвал крепкую экономическую систему залогом сильного государства. Соответствующее заявление чиновник сделал перед аудиторией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые". Он подчеркнул, что к финансам в стране должно быть доверие. Без него, а также без предсказуемости того, что власти будут предпринимать в ближайшие годы, население и бизнес не сможет эффективн делать инвестиции и принимать важные решения.

Финансы обеспечивают наше богатство, силу государства. Крепкие государственные финансы - это хорошее начало для экономического суверенитета. Крепкая экономика - это крепкое государство, крепкая экономика - это крепкие финансы.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: РФ ведет финансовые войны со странами, обложившими Москву санкциями.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU

Теги: антон силуанов, знание, минфин, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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