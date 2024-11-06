Силуанов: РФ ведет финансовые войны со странами, обложившими Москву санкциями

Глава Минфина выступил на "Знании".

Москва в настоящее время ведет финансовые войны с недружественными странами, обложившими Россию санкциями. Соответствующее заявление сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил перед аудиторией в рамках просветительского марафона "Знание". Он подчеркнул, что до сих пор многие государства мира зависят от внешних организаций. Он добавил, что наша страна проходит испытание на фронте в рамках специальной военной операции. Однако правительство оказалось готово к последствиям, финансовая система оказалась крепка и устойчива к потрясениям извне. В частности, речь идет об отказе иностранных занков из коллективного Запада работать с российскими структурами, проводить расчеты в валютах, закрытии платежей с третьими государствами и компаниями. Антон Силуанов добавил, что граждане продолжают получать заработную плату, экономика работает и показывает темпы роста, превышающие глобальный показатель.

Это ли не финансовая война? Мы все это проходили в 80-е годы, когда МВФ, давая нам деньги, выставлял еще и целый ряд политических условий. Нужно нам это? Нет. И поэтому сегодня мы с вами проводим независимую финансовую политику. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов назвал первоочередным формирование военного бюджета на предстоящую трёхлетку.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU