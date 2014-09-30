Силуанов назвал первоочередным формирование военного бюджета на предстоящую трёхлетку

Глава Минфина РФ рассказал о задачах государства.

Российский министр по финансам Антон Силуанов назвал первоочередным для профильного ведомства и государства формирование военного бюджета на предстоящие три года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания в Государственной Думе. Эксперт выступил перед местными законодателями, которые рассматривают в первом чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Спикер объяснил, что в приоритете у властей находится выделение денежных средств на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности. В том числе речь идет о гарантиях для военнослужащих и членов их семей.

Мы с учётом тех потребностей МО и других силовых ведомств, которые участвуют в СВО, составили военный бюджет в первоочередном порядке. Деньги на это учтены. Объёмы увеличены по сравнению с уровнем текущего года. Это первоначальная наша задача. Антони Силуанов, глава Минфина РФ

По словам Антона Силуанова, уже сейчас кабинетом министров выделены средства на закупку вооружения и военной техники, материальное довольствие военнослужащих, социальную поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ