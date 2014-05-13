Минфин озвучил условия семейной ипотеки, которую продлили до 2030 года

Текущие условия, включая ставку 6%, сохраняются для семей с детьми до шести лет.

По поручению Президента России В.В. Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года, об этом сообщило Министерство финансов РФ.

Piter.tv ознакомился с информацией на сайте Минфина и представил ключевые моменты изменений и текущих условий программы.

Ранее:

– Кто мог участвовать: Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый или последующий ребенок. Также семьи с ребёнком-инвалидом и родители усыновленных детей.

– Процентная ставка: Льготная ставка составляла до 6% годовых, а для жителей Дальневосточного федерального округа – до 5%.

– Первоначальный взнос: Не менее 20% от стоимости жилья, с возможностью использования материнского капитала.

– Максимальная сумма кредита: До 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 6 млн рублей для остальных регионов России.

– Цель кредита: Покупка жилья в новостройке или вторичном рынке (в сельских территориях на Дальнем Востоке), строительство частного дома.

Теперь:

– Продление программы: Программа продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина.

– Условия остаются: Текущие условия, включая ставку 6%, сохраняются для семей с детьми до шести лет.

– Бюджет: Дополнительные расходы федерального бюджета на программу в 2024 году составят около 260 млрд рублей, а общий прогнозный показатель до 2030 года — 1,5 трлн рублей.

Также "Семейную ипотеку" на новостройки могут получить:

– Семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;

– Семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;

– Семьи, где есть ребенок-инвалид.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул важность поддержки семей в условиях роста цен на жилье, отметив, что программа ипотеки — один из ключевых инструментов для улучшения жилищных условий россиян.

Фото: unsplash