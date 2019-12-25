В ЕС отменили пресс-конференцию после провала дискуссии на саммите о бюджете

Дискуссия по бюджету продолжится на экстренном саммите ЕС 26 ноября.

Политические лидеры Европейского союза отменили совместную пресс-конференцию с журналистами по итогам первого дня саммита блока после провала дискуссии о бюджете регионального сообщества на 2028-2034 годы. Такое заявление сделали представители информационного агентства "ТАСС". В СМИ уточнили, что главы государств, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта покинули дворец Европейского совета.

Пресс-конференция председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится после завершения саммита во второй половине дня 16 октября. пресс-служба Европейского совета

Ранее Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта планировали пресс-конференцию 15 октября в 19:30 вечера по местному времени (в 20:30 часов вечера). Однако мероприятие несколько раз откладывалось. Стороны дискуссии не смогли достичь общего решения по следующему семилетнему бюджетному плану. Страны - доноры отклонили план Еврокомиссии на 1,76 триллионов евро с расширенными военными расходами. При этом страны-бенефициары отклонили встречное предложение о сокращении бюджета на восемь процентов или на 141 миллиардов евро.

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