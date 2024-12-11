Стрелявшего из АКСУ-366 на улице Генерала Кравченко отправили в СИЗО

Подозреваемый прострелил своему знакомому бедро.

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, отправив подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью под стражу, – следует из сообщения Объединенной пресс-службы петербургских судов.

Согласно версии следствия, утром 12 января фигурант дела, пребывая в квартире по улице Генерала Кравченко, в ходе конфликта со знакомым выстрелил в того из карабина "АКСУ-366 ЛАНКАСТЕР". Стрелок попал пострадавшему в правое бедро, чем причинил тяжкий вред здоровью. Спустя день подозреваемый был задержан.

Подозреваемый и защитник возражали, просили отказать, указав, что Одзиляев имеет постоянное место жительства, на иждивении малолетнего ребенка, требующего постоянного ухода, трудоустроен, самостоятельно обратился в полицию, вызвал скорую медицинскую помощь потерпевшему, не намерен скрываться и иным путем препятствовать производству по делу. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Несмотря на это, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта.

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Фото: Piter.TV