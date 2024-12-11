Суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении свыше 1 млрд рублей из банковских ячеек

В марте 2024 года подсудимый использовал специальные устройства для получения доступа к банковским ячейкам клиентов.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Артура Барбынца виновным по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). Суд установил, что в марте 2024 года подсудимый использовал специальные устройства для получения доступа к банковским ячейкам клиентов.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Петербурга,подсудимому помогли его сообщники, которые создали поддельную карту и универсальный ключ для вскрытия сейфа. В результате кражи пострадали восемь владельцев банковских ячеек. За три дня обвиняемый украл драгоценности и деньги на общую сумму более миллиарда рублей.

Барбынец был арестован через несколько дней в аэропорту Сочи. Часть украденного имущества была найдена в заранее арендованном доме в Подмосковье. Учитывая позицию обвинения, суд приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения в общем режиме и наложил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Следствие по делу его соучастников продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге осудили пятерых участников преступной группы за организацию незаконной миграци.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России