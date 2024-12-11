В Петербурге осудили пятерых участников преступной группы за организацию незаконной миграции

Суд назначил фигурантам наказание от 4 до 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

В Санкт-Петербурге суд признал виновными пятерых участников преступной группы, занимавшихся организацией незаконной миграции. Обвинение было предъявлено по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Как установили следствие и суд, в апреле 2021 года исполнительный директор одной из коммерческих организаций, предоставлявшей посреднические услуги по оформлению документов для иностранных граждан, создал и возглавил преступную группу. Целью было незаконное оформление миграционных документов. В состав группы вошли три менеджера компании и индивидуальный предприниматель, в распоряжении которой находились два помещения для временного проживания граждан.

С апреля 2021 года по ноябрь 2022 года соучастницы получали от иностранных граждан копии личных документов и денежные средства, после чего индивидуальный предприниматель изготавливала подложные документы о якобы проживании этих граждан в подконтрольных ей помещениях. Документы подавались в подразделения МВД.

Всего обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории России не менее 10 человек. За свои действия они получили вознаграждение в размере не менее 38 700 рублей.

Суд назначил фигурантам наказание от 4 до 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Фото: Piter.tv