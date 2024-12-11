На Генерала Кравченко во время конфликта мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

В Красносельском районе Петербурга проводится проверка по факту конфликта между соседями с применением оружия на улице Генерала Кравченко.

Около восьми утра 12 января в полицию от 53-летнего мужчины, проживающего в доме 7 по улице Генерала Кравченко, поступило сообщение о том, что он выстрелил из охотничьего ружья в соседа. На месте полицейские обнаружили 30-летнего мужчину с ранением бедра и самого заявителя.

Установлено, что между соседями произошел бытовой конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина замахнулся на своего обидчика молотком, а тот в ответ выстрелил из своего охотничьего карабина.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Колпино восьмиклассник был госпитализирован с тяжёлой травмой после школьного конфликта.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)