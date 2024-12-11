В Колпино восьмиклассник госпитализирован с тяжёлой травмой после школьного конфликта

Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Полиция Колпинского района проводит проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в одной из школ, в результате которого 15-летний восьмиклассник был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Как стало известно, 11 января утром в полицию поступило сообщение о госпитализации подростка, доставленного из дома на улице Ижорского Батальона с тупой травмой живота и повреждением селезёнки. По словам пострадавшего, накануне у него произошёл конфликт со сверстником в школе, в ходе которого он получил удар в живот.

Второй участник конфликта установлен и опрошен сотрудниками полиции в присутствии законного представителя, добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Конногвардейском бульваре водитель сбил школьницу на пешеходном переходе.

Фото: Piter.TV