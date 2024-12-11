На Конногвардейском бульваре водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Накануне, 11 января, на Конногвардейском бульваре произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя школьница. По данным полиции, 48-летний водитель автомобиля Haval F7 наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести. Водитель оказал первую помощь на месте происшествия и вызвал экстренные службы. Полиция проверяет обстоятельства аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП в Ломоносовском районе пострадал 6-летний ребёнок.

Фото: Piter.TV