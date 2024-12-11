Борьба с шумными соседями стоила петербурженке 20-ти тыс. рублей

Использование молотка и пассатижей обернулось для нее уголовным делом.

Мировой судья Северной столицы огласил приговор в отношении местной жительницы, которая слишком яростно боролась с шумными соседями. По делу о порче имущества ей выписан штраф в размере 20 тыс. рублей, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

В суде установили, что не позднее 21:30 9 мая 2024 года фигурантка дела, обеспокоенная шумом, который издавали из соседней квартиры ее соседи, порядка 20-ти раз ударила молотком по их входной двери и кнопке звонка. Ущерб имуществу жильцов был оценен в 8,7 тыс. рублей.

Согласно показаниям женщины, надоедливые соседи громко включали телевизор, у них постоянно лаяли собаки, а сами хозяева беспрерывно топали ногами. На ее просьбы открыть дверь и поговорить жильцы не отзывались, в связи с чем в ход и были пущены силовые методы.

Через некоторое время соседи снова стали шуметь. Анна поднялась в третий раз с пассатижами. Стала стучать в дверь рукой и говорить, что вызовет полицию. Открыл дверь ей уже сотрудник полиции. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд назначил петербурженке наказание в виде уплаты штрафа в размере 20 тыс. рублей в доход государства. Свою вину она полностью признала, сумму за ущерб соседям выплатила. А экстравагантные орудия борьбы с шумом – молоток и пассатижи – в суде постановили уничтожить.

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Фото: Piter.TV