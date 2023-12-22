Жильцам дома на Балтийском бульваре запретили шуметь по ночам

Владелица квартиры в доме "устала от ежедневных концертов и застолий своих соседей и решила обратиться в суд".

В Красносельском районе Петербурга 48-летняя женщина выиграла суд, по решению которого жильцы квартиры сверху должны по графику соблюдать режим тишины. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.

Владелица квартиры в доме по Балтийскому бульвару "устала от ежедневных концертов и застолий своих соседей и решила обратиться в суд". Петербурженка пожаловалась на то, что жильцы с этажа выше постоянно отмечают праздники.

При этом 42-летний собственник "шумной" квартиры пояснил, что "сдает жилье приличным квартирантам, но пообещал переговорить с ними". Суд все равно запретил шуметь с 22:00 до 08:00 и нарушать тишину до 12:00 в праздничные и выходные дни.

Судебный пристав предупредил должника о штрафных санкциях за неисполнение судебного решения. Сотрудник вышел по адресу жильцов и провел разъяснительную беседу. Должника предупредили, что в случае нарушения покоя гражданки исполнительное производство возобновится. Пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался историей петербурженки, которую соседи пытаются выгнать из дома.

Фото: Piter.TV