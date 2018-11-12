Трехлетний мальчик внезапно скончался в квартире на Балтийском бульваре

Родительница указала, что у сына множество серьезных заболеваний с рождения.

В Красносельском районе Петербурга внезапно погиб трехлетний ребенок. Смерть констатировали врачи в квартире на Балтийском бульваре 30 июля.

По информации АН "Оперативное прикрытие", внешние признаки насильственной смерти на теле мальчика не выявлены. Как сообщила его 22-летняя мать, вечером 29 июля она покормила малыша и уложила спать. Проснувшись ночью, женщина увидела, что ребенок лежит в неестественной позе и не дышит. Тогда были вызваны медики скорой помощи.

Родительница указала, что у сына множество серьезных заболеваний с рождения. Тело направлено в морг для установления причины гибели.

Ранее мы рассказывали о том, что на 18-й линии В. О. внезапно скончался младенец.

Фото: Piter.TV