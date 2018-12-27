В лобовом столкновении под Тихвином погиб ребенок и двое взрослых

Удар оказался смертельным для виновника аварии.

Смертельная авария произошла днем 14 февраля в Киришском районе Ленинградской области. В результате лобового столкновения легковых автомобилей погибли два человека, включая несовершеннолетнюю пассажирку. Еще двое пострадавших госпитализированы. По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 11:05 на 225-м километре трассы "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово".

Водитель BMW, мужчина 1980 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с кроссовером Toyota RAV4, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.

Удар оказался смертельным для виновника аварии — он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водителя Toyota и двух его пассажиров — женщину 1981 года рождения и девочку 2010 года рождения — экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в медицинском учреждении.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петростат раскрыл криминальную статистику Петербурга за 2025 год.

Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти