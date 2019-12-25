На 18-й линии В. О. внезапно скончался младенец

У ребенка отсутствовали сердцебиение и дыхание.

На Васильевском острове в Петербурге неожиданно скончался девятимесячный младенец.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в квартиру на 18-й линии В. О. 20 июля прибыла бригада скорой помощи, медики констатировали смерть ребенка. Мать уложила малыша спать днем ранее, а на утро обнаружила без признаков жизни. У него отсутствовали сердцебиение и дыхание.

Семья полная, благополучная, на учетах не состоит. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что младенец упал с кровати на севере Петербурга. Его увезли в Детскую городскую больницу имени Святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV