Бастрыкин заинтересовался историей петербурженки, которую соседи пытаются выгнать из дома

Председатель Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Петербурга, которую соседи вынуждают покинуть ее же квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина получила в наследство долю в петербургской коммуналке. Однако соседи не хотят жить с девушкой. Они вредничают и делают все возможное, чтобы хозяйка комнаты покинула дом.
Соседи в течение долгого времени вынуждают оставшуюся там женщину покинуть ее единственное жилье. Они угрожают ей, меняют замки и портят имущество женщины.
Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой провести процессуальную проверку и помочь петербурженке решить проблему.
Ранее мы писали, что петербурженка подозревается в избиении трехлетнего сына.
Фото: Pxhere
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