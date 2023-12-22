Бастрыкин заинтересовался историей петербурженки, которую соседи пытаются выгнать из дома

Соседи в течение долгого времени вынуждают оставшуюся там женщину покинуть ее единственное жилье. Они угрожают ей и устраивают скандалы.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Петербурга, которую соседи вынуждают покинуть ее же квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина получила в наследство долю в петербургской коммуналке. Однако соседи не хотят жить с девушкой. Они вредничают и делают все возможное, чтобы хозяйка комнаты покинула дом.

Соседи в течение долгого времени вынуждают оставшуюся там женщину покинуть ее единственное жилье. Они угрожают ей, меняют замки и портят имущество женщины.

Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой провести процессуальную проверку и помочь петербурженке решить проблему.

Ранее мы писали, что петербурженка подозревается в избиении трехлетнего сына.

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