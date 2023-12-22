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Петербурженка подозревается в избиении трехлетнего сына
Сегодня, 12:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка подозревается в избиении трехлетнего сына

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Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Вечером 15 февраля в больницу с травмами из квартиры по проспекту Художников попал трехлетний малыш. По предварительной информации, его избила мать, стало известно Piter.tv.

Мальчик поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лба, ссадинами. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

По предварительной информации, ребёнка избила мать. Она находится в отделении полиции. Проводится проверка.

Ранее пьяная женщина из Колпино покусала пасынка.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, избиение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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